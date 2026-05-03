Eπίσκεψη Μανώλη στην έκθεση Χειροποίητων Πλεκτών του Συλλόγου Γυναικών Πυργετού

Την έκθεση χειροποίητων πλεκτών με βελόνες που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Πυργετού επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ. κ. Γ. Νικολάου και Γ. Ντόντο και τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση.

Η φετινή έκθεση ήταν αφιερωμένη στην τέχνη του πλεξίματος με βελόνες, αναδεικνύοντας μία όμορφη και διαχρονική παράδοση του Πυργετού, ενώ ιδιαίτερη ήταν η συμβολή και η συμμετοχή του εφηβικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού, το οποίο στήριξε ενεργά τη διοργάνωση.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση και να θαυμάσουν χειροποίητες δημιουργίες υψηλής αισθητικής, φτιαγμένες με μεράκι, αγάπη και υπομονή, αποτυπώνοντας τη δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζουν τη λαϊκή μας παράδοση.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η διατήρηση και ανάδειξη των παραδόσεων του τόπου μας αποτελεί χρέος όλων μας. Μέσα από τέτοιες δράσεις αναβιώνουν τεχνικές και γνώσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Θερμά συγχαρητήρια στον Σύλλογο Γυναικών Πυργετού για την εξαιρετική πρωτοβουλία, καθώς και στο εφηβικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού για τη συμμετοχή και τη στήριξή του. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό και την παράδοσή μας».

Ο Δήμος Τεμπών συγχαίρει όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και ευχαριστεί θερμά όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της έκθεσης.