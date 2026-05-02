Eπίσκεψη Παπαϊωάννου στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας

Επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας πραγματοποίησε την Τρίτη 28 Απριλίου ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη μας για να συμμετάσχει στο 4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε εκτεταμένη συζήτηση. Το πρώτο μέρος αφιερώθηκε σε ενημέρωση από τον Υπουργό για θέματα των αρμοδιοτήτων του και για θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Από τη Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ. έγινε ενημέρωση για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και θέματα κομματικού χαρακτήρα.

Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις από τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ., αλλά και εκπροσώπους κομματικών οργάνων προς τον Υφυπουργό. Πριν την αποχώρησή του ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου υπέγραψε στο αναμνηστικό banner των επισκεπτών των κομματικών μας γραφείων.

Στην συνάντηση την Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Σουφλιάς, ο Γραμματέας κ. Γιώργος Θώδας, ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας κ. Χρήστος Αγγελούλης, ο Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας & Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Βόσιος, η Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κ. Ιωάννα Τσακμακίδου, ο Υπεύθυνος Αγροτικού κ. Χρήστος Σταυροθεόδωρος, το Μέλος κ. Ηλίας Παλαιοχωρλίδης, ο Υπεύθυνος Οργάνωσης κ. Βασίλης Διαμαντάς και ο Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης & Συντονισμού κ. Μανώλης Μινήσιος. Επίσης, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο Αγιάς κ. Γιώργος Γουργιώτης, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας κ. Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, η Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής Ισότητας των Φύλων της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας κ. Ειρήνη Κόντη, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Τεμπών κ. Μιχάλης Ρούπας, η Γραμματέας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Τεμπών κ. Καλλιόπη Καλλιαντζή και ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Τεμπών κ. Φάνης Κωστόπουλος.