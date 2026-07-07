Eπανεκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αχιλλέας Χατζούλης

Συνεχίζει στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ ο Αχιλλέας Χατζούλης καθώς ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση της δημοτικής αρχής που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την εκλογή των νέων μελών των δύο οργάνων δηλαδή της Προεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και των τακτικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη θέση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. εξελέγη η Ελισάβετ Μπαλκούλη – Καρακόζογλου, με πρόταση της δημοτικής παράταξης «Όραμα για το Κιλελέρ» και στη θέση του Γραμματέα ο Βασίλης Σταμουλάκης, δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» , αμφότεροι ομόφωνα επίσης.

Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σωτήρης Νταφόπουλος, Ιωάννης Γκοντικούλης, Ελένη Ζωιοπούλου, Απόστολος Μαξιμιάδης, από την πλειοψηφία και Ζωή Ανυφαντή – Οικονόμου και Ελπινίκη Ζουμπελούλη – Καραλαριώτου από την μειοψηφία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τον Δήμαρχο όταν περατωθούν οι προβλεπόμενες από τον Ν. 5314/26 διαδικασίες.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος τόνισε την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου αποδίδοντας τα εύσημα στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Προεδρείου καθώς και στις δημοτικές παρατάξεις για την αγαστή συνεργασία τους όλο το προηγούμενο διάστημα.

Με το πέρας της διαδικασίας επανεκλογής των οργάνων ο Αχιλλέας Χατζούλης δήλωσε σχετικά: «Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από διαφορικές δημοτικές παρατάξεις για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν επανεκλέγοντάς με ομόφωνα στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ. Σήμερα επαναλαμβάνω την άποψη που είχα διατυπώσει όταν ανέλαβα τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ότι δηλαδή αυτή δεν είναι τίτλος, αλλά ευθύνη. Ευθύνη να διασφαλίζεται ο διάλογος, ο σεβασμός των διαφορετικών απόψεων και η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό γνώμονα το καλό του τόπου μας και των ανθρώπων του. Και αυτήν την ευθύνη την αποδέχομαι και σήμερα με σεβασμό και ταπεινότητα.

Ο Δήμος Κιλελέρ έχει ιστορία, αγώνες και ανθρώπους που ξέρουν να παλεύουν. Από τα χωριά μας μέχρι κάθε γειτονιά, οι ανάγκες είναι πραγματικές και οι αγωνίες καθημερινές. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι χώρος σύνθεσης, δημοκρατίας, ενότητας και ουσιαστικών αποφάσεων για τον Δήμο μας και όχι χώρος άγονης αντιπαράθεσης. Εξάλλου η σύνθεση των απόψεων επιλύει τα κοινά προβλήματα ενός τόπου, δεν τα δημιουργεί ούτε τα διαιωνίζει.

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύομαι να συνεχίσω να ασκώ τον θεσμικό μου ρόλο με διαφάνεια, δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας και να πράττω τα μέγιστα για τη δημιουργική του λειτουργία. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με πίστη στον τόπο μας και αγάπη για τους ανθρώπους του, με ενότητα, αλληλοσεβασμό και κοινή προσπάθεια θα συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά και να παίρνουμε τις ορθές αποφάσεις οι οποίες σηματοδοτούν ήδη ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τις επερχόμενες γενιές.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν ξανά στο πρόσωπό μου, όντας πεπεισμένος για την συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου».