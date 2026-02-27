Eπανεκλογή Σκόκα στην προεδρία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας

Στο “τιμόνι” του Εργατικού Κέντρου Λάρισας επανεκλέχθηκε για μια ακόμη θητεία ο Γ. Σκόκας, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας διοίκησης στις 24/2/2026 για την κατανομή αξιωμάτων.

Η νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας, που εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν 16 και 17 Φεβρουάριου 2026, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σκόκας Ιωάννης, Α’ Αντιπρόεδρος: Μπάρμπας Στέλιος, Β’ Αντιπρόεδρος: Σίμος Αχιλλέας, Γ. Γραμματέας: Τζιμούλης Δημήτριος, Αν. Γραμματέας: Παπανικολάου Φώτιος, Ταμίας: Μάνου Αγγελική, Αν. Ταμίας: Χτενάς Κωνσταντίνος, Οργανωτικός Γραμματέας: Καλιαμπάς Κλεάνθης, Έφορος: Ακριβός Ιάσωνας και μέλη: Βανακάρας Ιωάννης, Γκολέμα Μαρία, Ζεμπελτζής Χρυσόστομος, Καράμπαλης Βασίλειος, Κοδέλλας Παναγιώτης, Κουρελάς Λαυρέντης, Μπουρσιάνης Χρυσοβαλάντης, Πανάγος Αλέξανδρος, Σιλίδης Γεώργιος, Χατζηβασίλη Αναστασία.