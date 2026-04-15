Eπεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Φάρσαλα – Άνδρας παραβίασε τους περιοριστικούς όρους

Συνολική ποινή φυλάκισης 19 μηνών μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, επέβαλε χθες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε έναν άντρα από τα Φάρσαλα για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Το συμβάν σημειώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή σε μαγαζί όπου εργαζόταν η γυναίκα με τον άντρα να την απειλεί και να παραβιάζει παράλληλα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν τεθεί από προηγούμενο δικαστήριο.

«Θα σε θάψω» ήταν η απειλή σύμφωνα με την παθούσα η οποία είχε προβεί και στο παρελθόν σε μηνύσεις σε βάρος του κατηγορούμενου.

