Eπετειακές δράσεις για τα 7 χρόνια λειτουργίας του Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Γιορτάζοντας τα επτά χρόνια λειτουργίας του, το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων διοργανώνει μια σειρά δράσεων για το κοινό της πόλης με επίκεντρο την μεσογειακή διατροφή, καλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια συνειδητή επανανακάλυψη και επαναθεώρηση της διατροφικής εμπειρίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο χώρο του Μουσείου, στον Μύλο του Παππά.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

19:00 Προβολή «Το τέλειο γεύμα» (“A perfect meal”)

Ντοκιμαντέρ για την μεσογειακή διατροφή με επιστήμονες υγείας και σεφ.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μερκούρης

Σενάριο: Γιούρι Αβέρωφ, Ρέα Αποστολίδη, Ανδρέας Αποστολίδης

Παραγωγή: Anemon Productions

Έτος παραγωγής: 2023

20:00 Ανοιχτή συζήτηση «Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και μεσογειακή διατροφή»

Ρέα Αποστολίδη, Anemon Productions

Δημήτρης Ρουσουνέλος, Συγγραφέας, Γευσιθήρας, Συνεργάτης περιοδικού Γαστρονόμος

Κωνσταντίνα Κόντσα, Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Ιωάννα Τζαβάρα, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού.

20:45 Δράση Γευσιγνωσίας με τοπικά προϊόντα – εδέσματα μεσογειακής διατροφής.

Συνεργασία με Επαγγελματικές Σχολές. -Δ.Υ.Π.Α.Λάρισας

Καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας 24-27 Φεβρουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επετειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων με επίκεντρο την τροφή και τις διατροφικές εμπειρίες σε σχολικές ομάδες παιδιών και ανήλικων προσφύγων καθώς και ομάδα ενηλίκων σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισα “Νόημα” -Ε.Π.ΑΨ.Υ.

Πληροφορίες:

Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Τρίτη-Σάββατο 10:00-14:00

Τετάρτη-Παρασκευή 18:00-21:00

τηλ. 2410530083

mouseiomylou@larissa.gov.gr