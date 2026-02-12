Eπιμελητήριο Λάρισας: Τα Ελληνικά φρέσκα προϊόντα ξεχώρισαν στο Βερολίνο

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται τα Ελληνικά Φρέσκα Προϊόντα ξεχώρισαν στο Βερολίνο στη Διεθνή Έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών FRUIT LOGISTICA 2026 (5-7/2/2026)

Η FRUIT LOGISTICA είναι μια σημαντική διεθνής έκθεση στον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, που συγκεντρώνει κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο και προσφέρει άμεση πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Έλληνες Λαρισαίοι παραγωγοί έδωσαν το παρών και παρουσίασαν τις τελευταίες τάσεις, καινοτομίες και την απαράμιλλη ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, διαθέτοντας περίπτερο στην έκθεση, ύστερα από την οικονομική ενίσχυση που έλαβαν από το Επιμελητήριο Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε μία εκθεσιακή επιφάνεια 128.213 τ.μ. σε 26 halls με σύνολο 600 εκθετών από 90 χώρες και σύνολο 67000 εμπορικών επισκεπτών από 151 χώρες η έκθεση φιλοξένησε πληθώρα εκδηλώσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως FutureLab, FLInnovationAward 2026, FreshProduceForum κ.α.

Tην έκθεση και τα ελληνικά περίπτερα επισκέφθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων XρήστοςΚέλλας, συνοδευόμενος από τον Έλληνα Πρέσβη στο Βερολίνο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου.

Οι λαρισαϊκές συμμετέχουσες επιχειρήσεις ήταν οι κάτωθι:

M JOHN FAMILY &ΣΙΑΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ GLF ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ -ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ – ΨΥΓΕΙΑ

Τον Φορέα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Καγκελάρης.