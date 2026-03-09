Eρανος – απάτη στο όνομα της Μητρόπολης – Επιτήδειοι προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο αλλά και ενοριακούς ναούς επικαλούνται επιτήδειοι προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να τους αποσπάσουν χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άγνωστοι απευθύνονται στα σπίτια τους, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρανος με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των ναών.

Να διευκρινιστεί πως ούτε από τη Μητρόπολη, αλλά ούτε από κάποιο ναό της Λάρισας βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιος έρανος, ενώ υπογραμμίζεται επίσης ότι από την εκκλησία δεν ακολουθείται τέτοια πρακτική.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Ελευθερία)