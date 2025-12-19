Eργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα – 59χρονος έπεσε στο κενό από σκεπή επιχείρησης

Eνας 59χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι πέφτοντας στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων, έχοντας ανέβει σε σκεπή για να ελέγξει τη λειτουργία του φουγάρου της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

Το εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όταν ο 59χρονος Αγγελος Στ. Ψύρρας για λόγους που ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας ανέβηκε στη σκεπή επιχείρησης εμπορίας σιτηρών και δημητριακών, προκειμένου να ελέγξει το φουγάρο, όταν υποχώρησε πάνελ της σκεπής με αποτέλεσμα ο 59χρονος να βρεθεί από μεγάλο ύψος και να τραυματιστεί θανάσιμα.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Eλευθερία)