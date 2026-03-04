Eρωτήματα από τη “Συμμαχία υπέρ των Πολιτών” για τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών» αναφέρει τα εξής:

“Με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες στον Αγιόκαμπος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας επέλεξε – για ακόμη μία φορά – να μιλήσει αόριστα για «κακοτεχνίες», ανοίγοντας μάλιστα, με τις δημόσιες δηλώσεις του, φάκελο δικογραφίας στον Εισαγγελέα.

Η «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών» θέτει δημόσια και καθαρά τα ερωτήματα :

1. Τι εννοείτε ακριβώς όταν μιλάτε για «κακοτεχνία»;

Σε ποιον αποδίδετε τις ευθύνες;

Στον πρώην Νομάρχη Λάρισας Λουκά Κατσαρό, που σχεδίασε και παρέδωσε τη γέφυρα το 2008 – έργο που τότε γνωρίζατε και ως αντιπολίτευση δεν εμποδίσατε;

Στην ίδια την Περιφέρεια, η οποία στη δική σας θητεία φέρεται να προχώρησε σε καθαρισμούς της κοίτης, χωρίς όμως να παρέμβει στο κρίσιμο ζήτημα της υφιστάμενης διατομής του ρέματος;

Στον Δήμος Αγιάς και στον Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα, για τα παρακείμενα κτίσματα και τις επιχειρήσεις;

2. Γιατί η Περιφέρεια λειτουργεί μόνο εκ των υστέρων;

Γιατί περιορίζεται σε διαπιστώσεις μετά την καταστροφή και όχι σε προληπτικές ενέργειες;

Πού είναι τα έργα πρόληψης;

Πού είναι οι παρεμβάσεις ή οι καθαιρέσεις επικίνδυνων τμημάτων, όταν υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου;

3. Λειτούργησε η Πολιτική Προστασία;

Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας:

Ενημέρωσε έγκαιρα τον Δήμο για τη ραγδαία βροχόπτωση και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας από το θαλάσσιο μέτωπο;

Υπήρξε σχέδιο προειδοποίησης και προστασίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας των πολιτών;

Ή μήπως όλα περιορίστηκαν, για ακόμη μία φορά, σε κούφιες διαπιστώσεις εκ των υστέρων;

4. Και τώρα τί;

Αφού, όπως λέτε, γνωρίζετε την «κακοτεχνία»:

Τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε για να τη διορθώσετε;

Ποιες ενέργειες κάνατε από τότε μέχρι σήμερα ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο;

5. Τι απέγιναν τα φράγματα στην παραλία;

Τι συνέβη με τα φράγματα που εξαγγείλατε δημόσια για την προστασία της περιοχής;

Υλοποιήθηκαν; Ακυρώθηκαν; Ξεχάστηκαν;”