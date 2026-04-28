Eρωτηματολόγιο από τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου για τους κατοίκους του Δήμου

Στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης «Σχέδια Ασφάλειας Νερού του Δήμου Τυρνάβου», η Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου καλεί τους κατοίκους του Δήμου να συμμετάσχουν σε ανοιχτό ερωτηματολόγιο

(https://www.deyatyrnavou.gr/questionnaire_san/) σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση “η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας του πόσιμου νερού στην περιοχή μας.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με:

την ποιότητα και την επάρκεια του νερού ύδρευσης,

πιθανά προβλήματα που εντοπίζονται,

την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Η συμπλήρωσή του είναι απλή και απαιτεί μόνο λίγα λεπτά.

Σημείωση: Κατά την υποβολή της φόρμας δεν συλλέγονται αυτόματα προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εκτός εάν επιλέξετε εσείς να τα καταχωρίσετε.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας.”