Eυρεία αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλία – 671 έλεγχοι και 16 συλλήψεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 21 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες τωνΔιευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

  • ελέγχθηκαν -671- άτομα,
  • ελέγχθηκαν -465- οχήματα,
  • προσήχθησαν -22-άτομα,
  • συνελήφθησαν –16– άτομα, εκ των οποίων: 
  • -2- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
  • -2- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,
  • -3- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
  • -1- σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της κλοπής,
  • -6- για ανυποταξία,
  • -1- για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια ικανότητας οδήγησης)&
  • -1- για στέρηση πιστοποιητικού υγείας(παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
  • κατασχέθηκαν: 
  • -83- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • -3- καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -0,30- έως -1,24- μέτρα,
  • -2- κυνηγετικά όπλα.
  • βεβαιώθηκαν 147– τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:
  • -15- για παραβάσεις ταχύτητας,
  • -6- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • -2- για παραβίαση προτεραιότητας,
  • -2- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
  • -12- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • -6- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • -1- για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • -2- για φθαρμένα ελαστικά &
  • -101- λοιπές. 
  • ακινητοποιήθηκαν 10-οχήματα.

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.

