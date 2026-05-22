Eυρεία αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλία – 671 έλεγχοι και 16 συλλήψεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 21 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες τωνΔιευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
- ελέγχθηκαν -671- άτομα,
- ελέγχθηκαν -465- οχήματα,
- προσήχθησαν -22-άτομα,
- συνελήφθησαν –16– άτομα, εκ των οποίων:
- -2- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
- -2- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,
- -3- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
- -1- σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της κλοπής,
- -6- για ανυποταξία,
- -1- για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια ικανότητας οδήγησης)&
- -1- για στέρηση πιστοποιητικού υγείας(παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
- κατασχέθηκαν:
- -83- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- -3- καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -0,30- έως -1,24- μέτρα,
- -2- κυνηγετικά όπλα.
- βεβαιώθηκαν –147– τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:
- -15- για παραβάσεις ταχύτητας,
- -6- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- -2- για παραβίαση προτεραιότητας,
- -2- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
- -12- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- -6- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
- -1- για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- -2- για φθαρμένα ελαστικά &
- -101- λοιπές.
- ακινητοποιήθηκαν –10-οχήματα.
Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.