Eφετείο Λάρισας: Κάθειρξη 7 ετών σε 40χρονο για βιασμό σε ανήλικη

Ένοχος για τα αδικήματα του βιασμού, της γενετήσιας πράξης με ανήλικη, αλλά και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε χθες από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας ένας 40χρονος, στον οποίο το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών.

Ο κατηγορούμενος ζούσε στην ίδια πολυκατοικία (στην Καρδίτσα) με την οικογένεια της ανήλικης, μόλις 12μισι ετών, σε βάρος της οποίας φέρεται πως έπραξε τα αδικήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος χθες, αδικήματα που τελέστηκαν στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου ο 40χρονος είχε διαμορφώσει μια αποθήκη σε δωμάτιο.

Σημειώνεται πως η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ πρωτόδικα το ΜΟΔ του είχε επιβάλλει ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)