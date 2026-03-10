Eφημερίδα Κόσμος 11-3-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Διατηρητέο κτίριο

η οικία Αλεξάνδρου

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ) διαβίβασε με έγγραφό της στον Δήμο Λαρισαίων την αιτιολογική της έκθεση με την οποία προτείνει τον χαρακτηρισμό της «Οικίας Αλεξάνδρου» ως διατηρητέου κτιρίου.

Η απόφαση του υπουργείου ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και δικαιώνει τον αγώνα του Αρχιτεκτονικού Συλλόγου Λάρισας για την διάσωσή του.

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΕΜΠΩΝ

Κλειστός σήμερα ο δρόμος

για έργα βραχοπροστασίας

ΤΕΜΠΗ: ΧΑΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ

Διεκόπη η δίκη λόγω

αδιαθεσίας της προέδρου

ΑΓΟΡΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Λάρισα στις

δημοφιλέστερες περιοχές