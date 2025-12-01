Eφημερίδα Κόσμος 2-12-2025

Διαβάστε σήμερα:

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ 1.000 ΤΡΑΚΤΕΡ

Eνισχύεται

το μπλόκο στη Νίκαια

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Να ενισχύουν κι άλλο το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας και να φτάσουν τουλάχιστον τα 1.000 τρακτέρ στο συγκεκριμένο σημείο αποφάσισαν οι αγρότες που συνεδρίασαν χθες.

Παράλληλα, την Πέμπτη θα πάνε με τρακτέρ στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου θα απολογηθούν οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν στα χθεσινά επεισόδια.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Είκοσι προσλήψεις

στους παιδικούς σταθμούς

ΔΥΠΑ

«Ημέρα Καριέρας» στη

Λάρισα στις 13 Δεκεμβρίου

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΗΜΟΥ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο

ακύρωσε τον διαγωνισμό