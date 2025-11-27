Eφημερίδα Κόσμος 28-11-2025

Διαβάστε σήμερα:

ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πρώτες πληρωμές

για τη βασική ενίσχυση

ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ 471. 833 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Πάνω από 3,7 δισ. ευρώ θα έχουν πιστωθεί μέχρι το τέλος του 2025 στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησαν την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS+

Απασχόληση 195 προσφύγων

σε θεσσαλικές επιχειρήσεις

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ανέκαμψε η οικοδομή τον

Αύγουστο, πτώση στο 8μηνο

ΛΑΡΙΣΑ

57χρονος πέθανε ξαφνικά

στη Νέα Πολιτεία