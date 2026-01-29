Eφημερίδα Κόσμος 30-1-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Το υπόγειο εκτός

των σχεδίων πυρασφάλειας

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΟΔΥΝΗΣ ΟΙ ΚΗΔΕΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

Πλημμέλειες και ελλιπή μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» φέρνει στο φως το τραγικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργάτριες και η συνεχιζόμενη έρευνα της Πυροσβεστικής για τις συνθήκες που το προκάλεσαν.

ΔΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ

Κορυφώνονται οι συντεχνιακές

πιέσεις για να μη διεξαχθεί στη Λάρισα

ΛΑΡΙΣΑ

Τιμήθηκε η μνήμη του

Ολοκαυτώματος των Εβραίων

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρνητική πρωτιά

στα εργατικά δυστυχήματα