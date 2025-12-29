Eφημερίδα Κόσμος 30-12-2025

Διαβάστε σήμερα:
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2026
Πάνω από 46 εκατ. ευρώ
για έργα και παρεμβάσεις
ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Περισσότερα από 46 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν την επόμενη χρονιά σε έργα παρεμβάσεις, μελέτες και επενδύσεις, μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 από τον Δήμο Λαρισαίων.
ΜΠΛΟΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Πορεία με τρακτέρ
στο κέντρο της Λάρισας
ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL
Τελική επιχορήγηση για
1.112 θεσσαλικές επιχειρήσεις
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ AIΓAIOY
Οι νέες τιμές διοδίων
από 1η Ιανουαρίου