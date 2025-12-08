Eφημερίδα Κόσμος 9-12-2025

Διαβάστε σήμερα:

ΕΥΘΕΙΕΣ ΒΟΛΕΣ ΚΟΥΡΕΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αντιπλημμυρικά

ανοχύρωτη η Λάρισα

ΚΑΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ευθείες βολές κατά του Δήμου Λαρισαίων εξαπέλυσε χθες το μεσημέρι, σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για την ελλιπή εδώ και δεκαετίες, όπως είπε, αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.

ΜΠΛΟΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Απέκλεισαν συμβολικά

για δύο ώρες τους παράδρομους

ΦΟΔΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρώτος ενιαίος

προϋπολογισμός

ΑΕΛ

Ο Σάββας Παντελίδης

νέος προπονητής