Eφημερίδα Κόσμος 24-11-2025

Διαβάστε σήμερα:

ΠΡΩΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Νέα μόνιμη

ενίσχυση 250 ευρώ

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Από σήμερα, ξεκινά η καταβολή των ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

NIKAIA ΛΑΡΙΣΑΣ

Μπλόκα από 30 Νοεμβρίου

αποφάσισαν οι αγρότες

ΛΑΡΙΣΑ

Τέσσερις Κυριακές

ανοιχτά τα εμπορικά

ΑΕΛ

Χωρίς Ουάρντα

στον “τελικό” με ΟΦΗ