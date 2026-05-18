Eφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας: Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόσκαλας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας συμμετέχει και φέτος στην Πανελλήνια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» και διοργανώνει την Κυριακή 24 Μαΐου επίσκεψη στη λίμνη Κάρλα (αρχαία Βοϊβηίδα).

Τμήμα της λίμνης, η οποία είχε αποξηρανθεί το 1962, ανασυστάθηκε τα τελευταία χρόνια με την κατασκευή του Ταμιευτήρα Κάρλας. Η τοποθεσία επλήγη σφοδρά από την κακοκαιρία Daniel και την καταστροφική πλημμύρα που ακολούθησε, τον Σεπτέμβριο του 2023. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που διοχετεύτηκαν στην περιοχή, υπερκάλυψαν την αρχική έκταση της λίμνης πριν από την αποξήρανσή της.

Στη διάρκεια της επίσκεψης αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας θα παρουσιάσουν το μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο της περιοχής και θα ακολουθήσει περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόσκαλας. Πρόκειται για έναν προϊστορικό οικισμό της Νεολιθικής Εποχής, που κατοικήθηκε από τα μέσα της 5ης χιλιετίας π.Χ. Ο οικισμός ανασκάφηκε και αναδείχθηκε με ήπιες παρεμβάσεις και πλέον είναι επισκέψιμος.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής από στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η εκδρομή θα ολοκληρωθεί με ξενάγηση στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού-ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. από τους υπεύθυνους του Μουσείου.

Η μετακίνηση θα γίνει με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς καθώς και με λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει από την πλατεία Αγαμέμνονα Μπλάνα (μπροστά από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας), στις 09.00 π.μ. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6932417638.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού-ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.