Eφυγε από τη ζωή ο πρώην αντινομάρχης Λάρισας Δημήτριος Τσιουρής

Θλίψη στην Ελασσόνα για την απώλεια του πρώην αντινομάρχη Λάρισας και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημητρίου Τσιουρή που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Τοπική Οργάνωση (Δημ.Τ.Ο.) Ελασσόνας της ΝΔ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική αυτοδιοικητική και πολιτική διαδρομή.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη, στις 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Ελασσόνας.

elassonanews.gr