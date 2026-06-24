Έξυπνες διαβάσεις σε σχολικές μονάδες της Ελασσόνας – Ο Δήμος συμμετέχει στο εθνικό πρόγραμμα του ΤΕΕ

Ο Δήμος Ελασσόνας συμμετέχει σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας που υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο: την κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων έξω από σχολικές μονάδες.

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία», το οποίο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 843 πρότυπες έξυπνες διαβάσεις σε σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Δήμος Ελασσόνας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του ΤΕΕ, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση συνεργασίας και υπέδειξε τις θέσεις όπου κρίθηκε αναγκαία η εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμπερίληψη σχολικών μονάδων της πόλης και των κοινοτήτων του στο εθνικό πρόγραμμα. Η υλοποίηση του έργου βαρύνει εξ ολοκλήρου το ΤΕΕ.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας – Οδός Οικονόμου

1ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας – Οδός Ιωάννου Μαυροδήμου

2ο Δημοτικό Σχολείο & 1ο ΓΕΛ Ελασσόνας – Οδός Βυζαντίου &Μελούνας

1ο Γυμνάσιο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας – Οδός 25ης Μαρτίου

1ο ΓΕΛ Ελασσόνας – Επαρχιακή Οδός Τυρνάβου – Ελασσόνας

Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

Δημοτικό Σχολείο Τσαριτσάνης

Δημοτικό Σχολείο Βλαχογιαννίου

Α΄ Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας – Οδός Γεωργάκη Ολυμπίου

Β΄ Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας – Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κυκλικός Κόμβος)

Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών που εγκαθίσταται έξω από τα σχολεία αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας, το οποίο ενεργοποιείται με την παρουσία πεζού ή μαθητή, ενισχύοντας την προσοχή τόσο των διερχόμενων οδηγών όσο και των ίδιων των πεζών. Με την ενεργοποίησή του φωτίζεται η διάβαση μέσω ειδικών φωτεινών συσκευών LED που είναι ενσωματωμένες στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται φωτεινές πινακίδες σήμανσης. Το σύστημα θα λειτουργεί αυτόνομα μέσω φωτοβολταϊκών συλλεκτών.

Η συμμετοχή του Δήμου Ελασσόνας στο εθνικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην προστασία της μαθητικής κοινότητας και αποδεικνύει τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα – συνεργαζόμενη με εθνικούς φορείς όπως το ΤΕΕ – προς όφελος των πολιτών και της ασφάλειας της καθημερινής ζωής στην Ελασσόνα και τις κοινότητές της.