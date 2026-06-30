Καμία ανοχή στην κτηνωδία – Ο Δήμος Ελασσόνας αναζητά τους ενόχους για τις δηλητηριάσεις ζώων

Ο Δήμος Ελασσόνας εκφράζει την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του για τα συνεχιζόμενα, θλιβερά περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.

Στην Καρυά Ελασσόνας, δύο μεγαλόσωμα, υγιή και απόλυτα φιλικά σκυλιά βρήκαν φρικτό θάνατο από φόλα, καταρρέοντας μπροστά στα μάτια κατοίκων και μικρών παιδιών. Τα ζώα αυτά τα φρόντιζαν οι εκπαιδευτικοί της κοινότητας μαζί με τους μαθητές, προάγοντας τον σεβασμό και τη φιλοζωία.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ρητά ο αντιδήμαρχος κ. Δημ. Τσιάτσικας, καταδικάζουμε αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις και κινούμε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ή των δραστών που σκορπούν τον θάνατο.