“Κλήδονας”, “Ρουμάνα” και “Πιρπιρίτσα” αναβίωσαν για ακόμη μια χρονιά στο Βλαχογιάννι

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο, 2 Μαΐου 2026, η εκδήλωση αναβίωσης παραδοσιακών εθίμων της Πρωτομαγιάς, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Βλαχογιαννίου.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν τρία χαρακτηριστικά λαογραφικά δρώμενα της τοπικής παράδοσης: ο «Κλήδονας», η «Ρουμάνα» και η «Πιρπιρίτσα». Τα έθιμα παρουσιάστηκαν με σεβασμό στην αυθεντική τους μορφή, όπως αυτή έχει διασωθεί και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορό και τραγούδι, με τη συμμετοχή μελών του Συλλόγου.

Στην υλοποίηση της εκδήλωσης συνέβαλαν ο κ. Πέτρος Δημάκης, Χοροδιδάσκαλος, η Μελισσοκομία του κ. Νικολάου Χρόνη και τα Υδραυλικά Ι. Η. Γκουρομπίνου.