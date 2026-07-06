Πρόγραμμα επισκέψεων Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ σε κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε κοινότητες του Δήμου κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, με στόχο την παροχή δωρεάν προληπτικών υπηρεσιών υγείας και τη διευκόλυνση των κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) λειτουργούν με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσω δράσεων προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης.

Το Πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:

Δρυμός: 07/07/2026

Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν: 09:00–11:00

Δειγματοληψίες στο Αγροτικό Ιατρείο Δρυμού: 11:00–14:00

Παλαιόκαστρο: 14/07/2026

Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν: 09:00–11:00

Δειγματοληψίες στο Αγροτικό Ιατρείο Παλαιοκάστρου: 11:00–14:00

Κεφαλόβρυσο: 21/07/2026

Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν: 09:00–11:00

Δειγματοληψίες στο χώρο της κοινότητας Κεφαλόβρυσου: 11:00–14:00

Κοκκινόγη: 29/07/2026

Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν: 09:00–11:00

Δειγματοληψίες στο Αγροτικό Ιατρείο Κοκκινόγης: 11:00–14:00

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι πολίτες θα μπορούν να υποβληθούν σε δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου, με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC) όπως:

▪️Μέτρηση Αιμοσφαιρίνης-αιματοκρίτη

▪️Μέτρηση γλυκόζης

▪️Μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

▪️Μέτρηση χοληστερόλης,

▪️Μέτρηση τριγλυκεριδίων

▪️Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

▪️Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου

▪️Μέτρηση Δείκτη Μάζας Σώματος

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας ευχαριστεί το προσωπικό των ΚΟΜΥ για τη συνεργασία και καλεί όλους τους κατοίκους του δήμου να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, με στόχο την προστασία και την προαγωγή της υγείας όλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας κ. Φρόσω Καρκαβανίδου –Σκρέτα και στα τηλέφωνα: 2493025440 – 2493029791 – 6945591722.