EXALCO: Γιορτάζουμε τη Γη – όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα

Στην EXALCO γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γης – σήμερα, αλλά και κάθε μέρα – γιατί για εμάς η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική επιλογή, αλλά μια συνειδητή στάση ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Με οδηγό αυτή τη φιλοσοφία, η εταιρεία επενδύει σε λύσεις που συνδυάζουν την καινοτομία με τον σεβασμό προς τη φύση, μετατρέποντας τη δέσμευση σε πράξη με απτά αποτελέσματα.

Αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται ομαλά σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της: από την αξιοποίηση 35 MW καθαρής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας χωρίς αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, μέχρι τη συστηματική εξοικονόμηση φυσικών πόρων, με επαναχρησιμοποίηση που φτάνει έως και το 70% του νερού σε κρίσιμα στάδια παραγωγής.

Την ίδια φυσική συνέχεια έχει και η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου το 100% του scrap αλουμινίου επιστρέφει στην παραγωγή, αγγίζοντας τους 6.800 τόνους ετησίως, ενώ ακόμη 77 τόνοι μετάλλων επαναδιοχετεύονται στην παραγωγική αλυσίδα μέσω ανακύκλωσης. Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται από την πλήρη ανακύκλωση αποβλήτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και συνεχούς ελέγχου.

Με συνέπεια και συνέχεια σε κάθε δράση, η EXALCO μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ενισχύει τη βιώσιμη λειτουργία της. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μια καθημερινή επιλογή.

Γιατί η γη δεν είναι απλώς ένας πόρος. Είναι το σπίτι μας. Και το σπίτι μας το φροντίζουμε – με πράξεις.