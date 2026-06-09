EXALCO: Δίπλα στους μικρούς πρωταθλητές, στηρίζοντας κάθε τους βήμα για να φτάσουν ψηλά!

Η EXALCO, ως Μεγάλος Χορηγός του Φιλαθλητικού Συλλόγου Λάρισας για 3η συνεχόμενη χρονιά, συγχαίρει θερμά τους αθλητές της Ενόργανης Γυμναστικής για τις εξαιρετικές τους επιτυχίες.

Συγχαρητήρια στον Τάψα Αλέξανδρο για την 1η θέση στο σύνθετο ατομικό, καθώς και στους Βαφειάδη Γιώργο και Τόπι Σέρτζιο για τη σπουδαία τους προσπάθεια. Ένα μεγάλο «μπράβο» και στον προπονητή Γρυπάρη Θωμά, που με αφοσίωση και πάθος εμπνέει τα παιδιά να ξεπερνούν τα όριά τους και να φτάνουν ψηλά!

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη νέα γενιά αθλητών που με το ήθος, την επιμονή και το πάθος τους μας κάνουν υπερήφανους.

Μικροί αθλητές, μεγάλες διακρίσεις, ακόμα μεγαλύτερα όνειρα!