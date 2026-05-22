Exalco και Βιοκαρπέτ στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» του Make-A-Wish Ελλάδος

Με ιδιαίτερη τιμή, οι εταιρείες Exalco και Βιοκαρπέτ συμμετείχαν στην επετειακή εκδήλωση “30 Χρόνια Ευχαριστώ” του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων δράσης και προσφοράς.

Σε μια συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που στηρίζουν το έργο του οργανισμού, οι δύο εταιρείες τιμήθηκαν για τη συνεισφορά τους, με εκπρόσωπο την κα Εύη Καντώνια, Marketing Director του ομίλου Βιοκαρπέτ και μέλος του ΔΣ-εθελόντρια του Make-A-Wish Ελλάδος.

Μέσα από μια ιστορική αναδρομή στα χρόνια δράσης του οργανισμού, αναδείχθηκαν οι άνθρωποι που συνέβαλαν, οι ιστορίες των παιδιών και η διαχρονική επίδραση που έχει η εκπλήρωση μιας ευχής στη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειάς του.

Με συνέπεια και ευαισθησία, η Exalco και η Βιοκαρπέτ συνεχίζουν να υποστηρίζουν την πραγματοποίηση ευχών που χαρίζουν χαμόγελα, αισιοδοξία και δύναμη σε παιδιά που νοσούν και τις οικογένειές τους. Τα 30 χρόνια αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο και ταυτόχρονα την αφετηρία για τις επόμενες δεκαετίες κοινής προσπάθειας και προσφοράς.