Δράση προληπτικής ιατρικής στον Σταυρό Φαρσάλων

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η δράση προληπτικής ιατρικής που διοργάνωσε ο Δήμος Φαρσάλων στον Σταυρό, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας προχώρησε σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση αρτηριακής πίεσης και επιπέδων οξυγόνου, ενώ παράλληλα λειτούργησε ανοιχτό σημείο ενημέρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να υποβληθούν σε βασικούς προληπτικούς ελέγχους και να λάβουν εξειδικευμένες οδηγίες σχετικά με τους απαραίτητους εμβολιασμούς, με έμφαση στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών δομών στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της πρόληψης σε τοπικό επίπεδο. Επόμενος σταθμός της δράσης το Βασιλί, αύριο Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου.