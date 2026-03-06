Δύο νέοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στον Δήμο Φαρσάλων

Νέοι αντιδήμαρχοι σε δύο χαρτοφυλάκια ορίστηκαν στον Δήμο Φαρσάλων, με απόφαση του Δημάρχου κ. Μάκη Εσκίογλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος Μπασαγιάννης αναλαμβάνει έμμισθος αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

• Την εποπτεία και ευθύνη των δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιού – ΚΔΑΠ Φαρσάλων (ΚΔΑΠ1), ΚΔΑΠΒασιλί (ΚΔΑΠ2), ΚΔΑΠ Σταυρού(ΚΔΑΠ3), ΚΔΑΠΡευματιάς (ΚΔΑΠ4).

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Ρομά του Κέντρου Κοινότητας.Κέντρου Κοινότητας και Παράρτημα.

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Υγειονομικής καιΚοινωνικής Υπηρεσίας – ΚΑΠΗ – Προγραμμάτων Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας –Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προγραμμάτων γιαΕυπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Επίσης ο κ. Δημήτρης Γεωργαντζής αναλαμβάνει άμισθος αντιδήμαρχος Παιδικών Σταθμών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Α΄ Παιδικού Σταθμού.

•Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Β΄ Παιδικού Σταθμού.

• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Το πάρκοτης Χαράς» (Ρευματιά Φαρσάλων).

• Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόνεκ μέρους του Δημάρχου.

Η θητεία των δύο νέων αντιδημάρχων ξεκίνησε από τις 5 Μαρτίου 2026 και έχει οριστεί να διαρκέσει για έναν χρόνο, έως και τις 4 Μαρτίου 2027.