Επιστημονική εκδήλωση για τις σύγχρονες εφαρμογές της πλαστικής χειρουργικής στα Φάρσαλα

Με επίκεντρο την Πλαστική Χειρουργική και τον ρόλο της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, πραγματοποιείται το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 19:00 μία άκρως ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, με τη διοργάνωση του Δήμου Φαρσάλων.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι δύο καταξιωμένοι πλαστικοί χειρουργοί, ο Ανδρέας Φούστανος και η Ιωάννα Βασιλάκη, οι οποίοι θα αναλύσουν τις σύγχρονες εφαρμογές της πλαστικής χειρουργικής, τόσο στον τομέα της αισθητικής όσο και της επανορθωτικής ιατρικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πώς οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση, την ψυχολογία και τη συνολική καθημερινότητα των ασθενών, προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης μια σημαντική έρευνα σχετικά με την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών. Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Κωνσταντίνος Μανταλιάς, υποψήφιος διδάκτορας του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκός υπότροφος. Η έρευνα εξετάζει τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο, φωτίζοντας τον αντίκτυπο της νόσου αλλά και της ιατρικής φροντίδας στην καθημερινότητά τους.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.