Μετ’ εμποδίων η μεταφορά του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

Σε νέο, προσωρινό χώρο λειτουργεί από χθες, 5 Απριλίου, το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, λόγω των εργασιών αναβάθμισης του κτιρίου του.

Η μεταστέγαση στο παλαιό κτίριο της Eurobank (Θέτιδος και Λαρίσης) πυροδότησε, ωστόσο, την έντονη αντίδραση του Σωματείου Εργαζομένων Κέντρων Υγείας Νομού Λάρισας.

Με ανοιχτή επιστολή τους, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τη Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ για αποτυχία σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας ότι η προφορική αυτή απόφαση οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας κρίσιμων τμημάτων – όπως το παιδιατρικό, το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό.

Παράλληλα, θέτουν σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας και ασφάλειας των νέων εγκαταστάσεων, ζητώντας επίσημες έγγραφες εγγυήσεις.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου:

«Το Δ.Σ. του σωματείου μας, έχοντας πλήρη επίγνωση του θεσμικού του ρόλου και ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, απευθύνει αυτή την ανοιχτή επιστολή προς τους θεσμικούς φορείς καθώς και στους πολίτες του Δήμου Φαρσάλων, σχετικά με την αλλαγή λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων.

Η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, σε μια πρωτοφανή ομολογία αποτυχίας τόσο του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων, αποφάσισε με προφορική εντολή να αναστείλει τη λειτουργία του ΚΥ από το φυσικό του χώρο. Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι οι ευθύνες είναι κάθετες και έχουν ονοματεπώνυμο.

Επ’ ουδενί και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι λειτουργούσαν αγόγγυστα το Κέντρο Υγείας, 9 μήνες τώρα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προσφέροντας ασφαλείς υπηρεσίες.

Επίσης, κανένα φυσικό φαινόμενο ή εξωτερικός παράγοντας δεν συντέλεσε στην αποτυχία του σχεδιασμού.

Το σχέδιό τους περιλαμβάνει μεταφορά ορισμένων υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας σε ιδιωτικό χώρο, όπου ο ενοικιαστής είναι ο ανάδοχος του έργου και όχι η 5η ΥΠΕ στην οποία ανήκει το ΚΥΦ. Οι παρακάτω υπηρεσίες είναι:

● Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

● Δύο Ιατρεία Γενικής Ιατρικής

● Ένας χώρος βραχείας νοσηλείας

● Ένα εφημερείο

Ουσιαστικά αναστέλλει τη λειτουργία:

● Δύο Ιατρείων Γενικής Ιατρικής

● Του Παιδιατρικού Ιατρείου

● Του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

● Του Ακτινολογικού Εργαστηρίου

● Του Μαιευτικού τμήματος

● Του τμήματος Επισκεπτριών Υγείας

Και όσον αφορά τη διοικητική υπηρεσία, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον τόπο και τον τρόπο λειτουργίας της.

Εκπρόσωποι του ΔΣ του Σωματείου, σε συναντήσεις που είχαν τόσο με τον εκπρόσωπο της διοίκησης όσο και με υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέφρασαν τη διαφωνία και τους προβληματισμούς τους σε όλο αυτό το εγχείρημα με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, όσον αφορά την καταλληλότητα του κτιρίου.

Μοναδικό και πρωτεύον μέλημά μας είναι η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Ζητάμε, πρώτον, να εκδοθεί η Διοικητική Πράξη η οποία θα αναφέρει ότι η λειτουργία του ΚΥΦ από 05-04-2026 θα γίνεται στο συγκεκριμένο χώρο, με σαφή προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος λήξης των εργασιών και επιστροφή της λειτουργίας στο φυσικό του χώρο.

Δεύτερον, ζητάμε να μας χορηγηθούν τα πιστοποιητικά όσον αφορά την πυρασφάλεια του κτιρίου και αδειοδοτούμενη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους.

Η πρόταση του ΔΣ ήταν να ολοκληρωθεί η κτιριακή αναβάθμιση εφαρμόζοντας το μοντέλο διαδικασιών που εφαρμόστηκε και σε όλα τα άλλα Κέντρα Υγείας στα οποία έγιναν παρόμοια έργα.

Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ισχυρή δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, παλεύοντας για χρηματοδότηση και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. Ζωές σώζει το ανθρώπινο δυναμικό και όχι τα κτίρια!

Υ.Γ. Καλούνται τη Μεγάλη Δευτέρα στο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων και ώρα 18:00 οι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων καθώς και οι πολίτες για συζήτηση ενημέρωσης σχετικά με την παρούσα κατάσταση.».

ifarsala.gr