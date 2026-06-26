Παραδόθηκε η νέα μεγάλη παιδική χαρά της οδού Καναδά στα Φάρσαλα

Ένας πλήρως αναβαθμισμένος και ασφαλής χώρος παιχνιδιού παραδόθηκε στους μικρούς δημότες των Φαρσάλων, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής της μεγάλης παιδικής χαράς επί της οδού Καναδά, στο κέντρο της πόλης.

Τον νέο χώρο επισκέφθηκε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή, Γιάννη Βασιλείου, Δημήτρη Γούσια, Νίκο Γκατζόγια και Δημήτρη Γεωργαντζή, διαπιστώνοντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου που αναβαθμίζει την καθημερινότητα των οικογενειών και προσφέρει στα παιδιά έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο δημιουργικής απασχόλησης.

Η παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, περιλάμβανε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού. Τοποθετήθηκαν νέα όργανα παιδικής χαράς και νέος αστικός εξοπλισμός, ενώ αξιοποιήθηκε μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού όπου αυτό κρίθηκε εφικτό. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν νέα δάπεδα ασφαλείας, ανακαινίστηκαν τα κιγκλιδώματα και οι περιφράξεις, δημιουργήθηκε νέα είσοδος και εξασφαλίστηκε πλήρης προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία με την κατασκευή ράμπας και των απαραίτητων διαμορφώσεων.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν ακόμη εκτεταμένες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, χρωματισμοί στις περιμετρικές τοιχοποιίες, καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου mini ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα, προστατευτικά ασφαλείας, περίφραξη και νέες εστίες, εμπλουτίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η παιδική χαρά της οδού Καναδά αποκτά νέα εικόνα, προσφέροντας ένα ασφαλές, σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον, αντάξιο των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών των Φαρσάλων.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος κ. Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Η παράδοση της αναβαθμισμένης παιδικής χαράς της οδού Καναδά αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Δημιουργήσαμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμο χώρο, όπου τα παιδιά μπορούν να παίζουν, να αθλούνται και να κοινωνικοποιούνται με ασφάλεια. Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες της νέας γενιάς και των οικογενειών. Συνεχίζουμε με συνέπεια να αναβαθμίζουμε τις υποδομές του Δήμου μας, υλοποιώντας έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και με επίκεντρο τον άνθρωπο.»