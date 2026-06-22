Στο Μαξίμου τα μεγάλα έργα των Φαρσάλων, συνάντηση Εσκίογλου με Κοντογεώργη

Σημαντικά ζητήματα υποδομών που αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική της επαρχίας Φαρσάλων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στην Αθήνα ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή με τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Θανάση Κοντογεώργη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς οι παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη βελτίωση των οδικών υποδομών της περιοχής, με έμφαση σε τρία βασικά ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά τη δημοτική αρχή και την τοπική κοινωνία.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα αποτέλεσε η οδική σύνδεση Φαρσάλων – Λάρισας, ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την ασφαλή και ταχύτερη μετακίνηση των πολιτών, καθώς και για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική της οδικής σύνδεσης των Φαρσάλων με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, μια παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την προσβασιμότητα της περιοχής και να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αγροτική οδοποιία, με τον δήμαρχο να επιμένει για μία ακόμη φορά στην ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του αγροτικού οδικού δικτύου, προκειμένου να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των παραγωγών και της πρωτογενούς παραγωγής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για την πορεία των συγκεκριμένων έργων και τις δυνατότητες προώθησής τους μέσα από τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε: «Η βελτίωση των οδικών υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τόπου μας. Θέσαμε με σαφήνεια τα ζητήματα που αφορούν την οδική σύνδεση των Φαρσάλων με τη Λάρισα και τον Ε65, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της αγροτικής οδοποιίας. Συνεχίζουμε μεθοδικά τις διεκδικήσεις μας, ώστε να προχωρήσουν έργα που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας».

*(φωτογραφία από παλαιότερη επίσκεψη του υφυπουργού στα Φάρσαλα)