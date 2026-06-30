«Το Νόημα της Ζωής» ανεβαίνει την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Δημαρχείου

Με μία παράσταση που έχει ήδη ξεχωρίσει για τη διαφορετική της προσέγγιση και τις συνεχόμενες sold out εμφανίσεις της σε ολόκληρη τη χώρα, ανοίγει ουσιαστικά η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων. Την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, η πλατεία Δημαρχείου θα φιλοξενήσει τη θεατρική παράσταση «Το Νόημα της Ζωής», με πρωταγωνιστές τον Σταύρο Νικολαΐδη και την Ασπασία Κοκόση, προσφέροντας στο κοινό μία ξεχωριστή βραδιά με ελεύθερη είσοδο.

Πρόκειται για τη νέα παραγωγή της ΘΕΑΤΡΟΡΑΜΑ, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο έργο του ψυχολόγου και ψυχοθεραπευτή Διονύση Μπουγά και επιχειρεί να προσεγγίσει, μέσα από το χιούμορ και τη συγκίνηση, το διαχρονικό ερώτημα για το νόημα της ανθρώπινης ζωής.

Η παράσταση δεν ακολουθεί τη μορφή μιας κλασικής θεατρικής κωμωδίας. Αντίθετα, συνδυάζει στοιχεία stand up comedy, θεατρικής αφήγησης και άμεσης διάδρασης με το κοινό, δημιουργώντας μία εμπειρία όπου οι θεατές δεν παρακολουθούν απλώς την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά γίνονται μέρος της. Με ευρηματικό τρόπο, οι δημιουργοί επιχειρούν να οδηγήσουν το κοινό σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, φωτίζοντας στιγμές που όλοι έχουν βιώσει στις ανθρώπινες σχέσεις, στις επιλογές και στις αναζητήσεις της καθημερινότητας.

Στη σκηνή, ο Σταύρος Νικολαΐδης και η Ασπασία Κοκόση, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του πρώτου, ζωντανεύουν χαρακτήρες και καταστάσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο γέλιο, τη συγκίνηση και τον προβληματισμό, δίνοντας στο κοινό αφορμή να αναρωτηθεί για τις δικές του απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής.

Η παράσταση αποτελεί μία από τις πρώτες εκδηλώσεις του πλούσιου πολιτιστικού προγράμματος που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Φαρσάλων για το καλοκαίρι του 2026, με στόχο να προσφέρει ποιοτικές στιγμές ψυχαγωγίας και πολιτισμού τόσο στους δημότες όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Η επιλογή της συγκεκριμένης παραγωγής σηματοδοτεί την έναρξη ενός καλοκαιριού γεμάτου θέατρο, μουσική και δράσεις για όλες τις ηλικίες, με όλες τις εκδηλώσεις να προσφέρονται δωρεάν στο κοινό.