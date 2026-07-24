“Father Mother Sister Brother”, στον Θερινό Κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”

Η ταινία που απέσπασε το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ της Βενετίας με τίτλο “Father Mother Sister Brother”, έρχεται από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 22:00, στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”, στο Μύλο του Παππά.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Σε τρεις ιστορίες, οι οποίες εξελίσσονται στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, το Δουβλίνο και το Παρίσι, αντίστοιχα, δυο αποξενωμένα αδέλφια συναντιούνται στο σπίτι των γονιών τους.

Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους

Πρωταγωνιστούν: Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Βίκι Κριπς, Σαρλότ Ράμπλινγκ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών