GOLD βραβείο για το Κεφίρ ΟΛΥΜΠΟΣ στα Healthy Food & Bio Food Awards 2026

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, με ένα δικό της ξεχωριστό προϊόν όπως είναι το Κεφίρ, κατέκτησε, στα Healthy Food & Bio Food Awards 2026, την υψηλότερη διάκριση του διαγωνισμού που αντιστοιχεί στο χρυσό βραβείο. Η συγκεκριμένη επιτυχία αντανακλά τη διαχρονική της δέσμευση για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή.

Ειδικότερα, το Κεφίρ ΟΛΥΜΠΟΣ διακρίθηκε στην κατηγορία Healthy Dairy Product, κατακτώντας την 1η θέση. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την ανώτερη ποιότητα, τη φυσική σύνθεση και τα πολύτιμα οφέλη του για μια καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.

Το Κεφίρ ΟΛΥΜΠΟΣ παράγεται από ελληνικό γάλα, με φυσική διαδικασία ζύμωσης, προσφέροντας πλούσια γεύση και καλλιέργειες Κεφίρ, Lactobacillus rhamnosus, LGG® & Bifidobacterium, BB-12® , που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν έναν σύμμαχο ευεξίας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την απόλαυση.

Για την ΟΛΥΜΠΟΣ, η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμα μία επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της να παράγει ποιοτικά και θρεπτικά προϊόντα, με σεβασμό στον άνθρωπο και την ελληνική γη.