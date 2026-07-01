Hλικιωμένοι ενημερώθηκαν για τα περιστατικά απάτης σε εκδηλώσεις του Δήμου Τεμπών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά ενημερωτικών δράσεων με θέμα «Ενημέρωση Ηλικιωμένων για Περιστατικά Απάτης», που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 3 έως 29 Ιουνίου 2026 στις Δημοτικές Κοινότητες Αιγάνης, Γόννων, Καλλιπεύκης, Μακρυχωρίου, Πυργετού, Ραψάνης και Συκουρίου, με τη συμμετοχή ηλικιωμένων δημοτών, εκπροσώπων τοπικών φορέων και πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για ενημέρωση και πρόληψη.

Τις ενημερώσεις πραγματοποίησε ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, κ. Πρόδρομος Χαρισμανίδης, ο οποίος παρουσίασε τις συνηθέστερες μορφές τηλεφωνικής και διαδικτυακής απάτης, ανέλυσε πραγματικά περιστατικά εξαπάτησης και παρείχε χρήσιμες συμβουλές για την αναγνώριση και την αποφυγή των επιτήδειων. Παράλληλα, απάντησε στα ερωτήματα των παρευρισκομένων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενημέρωσης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ο Δήμος Τεμπών και το Κέντρο Κοινότητας εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών και ιδιαίτερα προς τον Διοικητή του, κ. Πρόδρομο Χαρισμανίδη, για την άριστη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση των δράσεων, καθώς και προς όλους τους δημότες που συμμετείχαν ενεργά, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης απέναντι σε σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παναγιώτη Γκατζόγια, στην Προϊσταμένη των Κοινωνικών Δομών κ. Πανωραία Τσικλητάρη, καθώς και σε όλους τους εργαζομένους των κοινωνικών υπηρεσιών, του Κέντρου Κοινότητας, των ΚΑΠΗ και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια διοργάνωση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας από φαινόμενα εξαπάτησης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη Δημοτική μας Αρχή. Η ενημέρωση είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης απέναντι σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη και την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων. Μέσα από τη στενή συνεργασία μας με το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε δράσεις που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας, ενημερώνουν υπεύθυνα τους πολίτες και ενδυναμώνουν την τοπική κοινωνία. Ως Δήμος θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε κάθε δημότη, επενδύοντας στην πρόληψη, την κοινωνική προστασία και την έγκυρη ενημέρωση.»Ο Δήμος Τεμπών συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προάγουν την πρόληψη και την ενημέρωση και αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασικό άξονα της κοινωνικής του πολιτικής.