“Hμέρα Βουνού” στην Ελασσόνα

Ο Δήμος Ελασσόνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού διοργανώνει την εορταστική εκδήλωση με τίτλο «Όψεις & Προσεγγίσεις του Βουνού – Ανθρώπινες Εμπειρίες, Επιστήμη & Νέοι Ορίζοντες». Η θεματική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού Ελασσόνας την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση στοχεύει να αναδείξει τις πολλαπλές διαστάσεις της Ορεινής Φύσης. Στη φετινή συνάντηση συνυπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες, επιστημονικές προσεγγίσεις, σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις καινέες προοπτικές συνθέτοντας την πολυπρισματική πραγματικότητα του Βουνού.

Είναι μια συνάντηση όπου άνθρωποι, εμπειρίες και γνώση ενώνονται για να τιμήσουν τη δύναμη του Βουνού, τη δύναμη των Βουνών. Μία συνάντηση-πρόσκληση για γνωριμία με το Βουνό ως τόπο ζωής, έμπνευσης και ανακάλυψης. Μια πρόσκληση για τη σύνδεση της κοινότητας με το Βουνό. Μια γιορτή που τιμά τον Όλυμπο και όλα τα Βουνά του Δήμου Ελασσόνας, που διαμορφώνουν το τοπίο, το κλίμα και την καθημερινότητα της περιοχής. Μία υπενθύμιση για τον σεβασμό των Βουνών και του Περιβάλλοντος, για την προστασία της Ζωής και τη Φύσης.

Με την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης «Το Αγριόγιδο στην Ελλάδα και στον Όλυμπο» ο Δρ. Βιολόγος κ. Χαρητάκης Παπαϊωάννου θα παρουσιάσει τη βιολογία και οικολογία του Αγριόγιδου, την κατάστασή του στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Όλυμπο, καθώς και τη σημασία του για τα ορεινά οικοσυστήματα της χώρας.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από οπτικό υλικό που αναδεικνύει την ομορφιά και την ποικιλομορφία των ορεινών περιοχών του Δήμου Ελασσόνας.

Τη θεματική εκδήλωση επιμελείται η Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Ελασσόνας σε θέματα Αθλητισμού Βίκη Παγγέα.

«Όψεις & Προσεγγίσεις του Βουνού – Ανθρώπινες Εμπειρίες, Επιστήμη & Νέοι Ορίζοντες»

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 ~ 18:00 ~ Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού Ελασσόνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ

18:00-18:10 | Προσέλευση

Προβολή φωτογραφιών του Γιώργου Βαβουδάκηαπό ExploreElassona

18:10-18:20|Χαιρετισμοί

18:20 – 18:25|Βίντεο τουριστικής προβολής για τον Δήμο Ελασσόνας του φωτογράφου ΓιάννηΖαρζώνη από VisitElassona

18:25- 19:05| «Το Αγριόγιδο στην Ελλάδα και στον Όλυμπο»

κ.Χαρητάκης Παπαϊωάννου|Δρ. Βιολόγος, Πρόεδρoς Συλλόγου «Αγριόγιδο στα Βουνά – BalkanChamois Society»

19:05-19:20 διάλειμμα

Β’ ΜΕΡΟΣ

19:20-19:30|«Η Χιόνωση στον Όλυμπο τα τελευταία χρόνια»

κ. Κασσιανή Κατσάρα| Φοιτήτρια Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ

19:30-19:40| «Μια Bιβλιογραφική Προσέγγιση για το Βουνό»

κ. Γιώργος Αμαραντίδης | Γραφίστας, Ορειβάτης

19:40-19:50| «Ο ρόλος των Μονοπατιών στην ανάδειξη των Τοπικών Κοινοτήτων»

Χρήστος Ρέντας | Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτής Συνοδών Βουνού σε Δημόσια ΙΕΚ

19:50-20:00| Ερωτήσεις – Προτάσεις – Συμπεράσματα