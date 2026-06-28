Hμερίδα για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό στην Ελασσόνα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η ημερίδα με θέμα «Σχολές, Σπουδές & Συμπλήρωση Μηχανογραφικού», με κεντρικό ομιλητή τον Δρ. Χρήστο Ταουσάνη, συγγραφέα και σύμβουλο σταδιοδρομίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια της EMPLOYEDU – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, προσφέροντας στους μαθητές και τις οικογένειές τους ουσιαστική και έγκυρη ενημέρωση σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της εκπαιδευτικής τους πορείας.

Ανήμερα της ανακοίνωσης των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων και λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σχολές, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις επιλογές που μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους.

Όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν αφορά μόνο την επιλογή μιας σχολής, αλλά τη σωστή λήψη αποφάσεων, την αυτογνωσία και τη χάραξη μιας πορείας με προοπτική.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας του Δήμου Ελασσόνας, κ. Παρασκευή Γκουγκούλη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, κ. Βασίλης Σίμος. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη των φροντιστηρίων της Ελασσόνας: του Φροντιστηρίου «Ανοδικό», του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «Θεώρημα», του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «Τσαντίλα Δώρα» και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «Τσιαντές».

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε την ανάγκη για αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος Ελασσόνας μπορεί να φιλοξενεί δράσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες προσφέρουν στους νέους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και στην έγκυρη πληροφόρηση και της στήριξης τους σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής τους.

Γιατί όταν μια κοινωνία επενδύει στην ενημέρωση και τη σωστή καθοδήγηση της νέας γενιάς, επενδύει ουσιαστικά στο ίδιο της το μέλλον.