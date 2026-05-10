Hμερίδα στο ΓΝΛ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, με τίτλο: «Από την Κλινική Πράξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Νοσηλευτικής»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, από τις 09:00 έως τις 14:30.
Πρόγραμμα Ημερίδας
- 08:30 – 09:00
Προσέλευση – Εγγραφές
- 09:00 – 09:30
Χαιρετισμοί
Εναρκτήρια Ομιλία
Προεδρείο: Β. Ζήση – Μ. Μάνη
- 09:30 – 10:00
«Οι νοσηλευτές μας. Το μέλλον μας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές»
Ομιλήτρια: Χ. Σαρακατσιάνου
1ο Στρογγυλό Τραπέζι
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία στη Νοσηλευτική Πράξη»
Προεδρείο: Ε. Γκόντρια – Χ. Γκιπάτα
- 10:00 – 10:15
«Ψηφιακός μετασχηματισμός στη νοσηλευτική»
Ομιλήτρια: Μ. Γκιτέρσου
- 10:15 – 10:30
«Η εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων καταγραφής στη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών ΜΕΘ»
Ομιλήτρια: Χ. Ευθυμίου
- 10:30 – 10:45
«Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ενδυνάμωση του νοσηλευτικού προσωπικού»
Ομιλητής: Σ. Κουτσουρίδης
- 10:45 – 11:00
«Έξυπνα μηχανήματα αιμοκάθαρσης: Βελτιώνοντας την ασφάλεια του ασθενούς και την αποδοτικότητα του νοσηλευτή»
Ομιλήτρια: Χ. Γουγουλιά
- 11:00 – 11:15
Σχόλια – Συζήτηση
- 11:15 – 12:00
Διάλειμμα – Καφές
Διάλεξη
Προεδρείο: Μ. Φακή – Τ. Αβδημιώτη
- 12:00 – 12:30
«Σύγχρονες Τεχνικές στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ομιλήτρια: Μ. Σαρίδη
2ο Στρογγυλό Τραπέζι
«Ενδυνάμωση Νοσηλευτών, Ποιότητα Φροντίδας και Συστήματα Υγείας»
Προεδρείο: Γ. Ασημακοπούλου – Ε. Πράππα
- 12:30 – 12:45
«Ο ρόλος του νοσηλευτή στα DRG»
Ομιλήτρια: Α. Κοσμοπούλου
- 12:45 – 13:00
«Ενδυναμωμένοι νοσηλευτές, ασφαλέστερη φροντίδα. Η συμβολή των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων στην ποιότητα υγείας»
Ομιλήτρια: Α. Μπαμπατζιάνη
- 13:00 – 13:15
«Η χρήση ψηφιακών συστημάτων στην οδοντιατρική ειδική φροντίδα»
Ομιλήτρια: Α. Πασσά
- 13:15 – 13:30
Σχόλια – Συζήτηση
Ομιλία Λήξης
Προεδρείο: Ε. Γεωργίου – Ε. Κιτσούλη
- 13:30 – 14:00
«Αόρατη Δύναμη: Νοσηλευτική, Πολιτική και ο Αγώνας για Αναγνώριση στην Ελληνική Υγειονομική Περίθαλψη»Ομιλητής: Ε. Φραδέλος
- 14:00 – 14:15
Σχόλια – Συζήτηση
- 14:15 – 14:30
Συμπεράσματα – Λήξη Ημερίδας
*Η Ημερίδα είναι υπό την αιγίδα της ΕΝΕ και μοριοδοτείται με 4 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση της ημερίδας θα είναι δυνατή και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας