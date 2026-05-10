Hμερίδα στο ΓΝΛ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, με τίτλο: «Από την Κλινική Πράξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Νοσηλευτικής»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, από τις 09:00 έως τις 14:30.

Πρόγραμμα Ημερίδας

08:30 – 09:00

Προσέλευση – Εγγραφές

09:00 – 09:30

Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια Ομιλία

Προεδρείο: Β. Ζήση – Μ. Μάνη

09:30 – 10:00

«Οι νοσηλευτές μας. Το μέλλον μας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές»

Ομιλήτρια: Χ. Σαρακατσιάνου

1ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία στη Νοσηλευτική Πράξη»

Προεδρείο: Ε. Γκόντρια – Χ. Γκιπάτα

10:00 – 10:15

«Ψηφιακός μετασχηματισμός στη νοσηλευτική»

Ομιλήτρια: Μ. Γκιτέρσου

10:15 – 10:30

«Η εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων καταγραφής στη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών ΜΕΘ»

Ομιλήτρια: Χ. Ευθυμίου

10:30 – 10:45

«Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ενδυνάμωση του νοσηλευτικού προσωπικού»

Ομιλητής: Σ. Κουτσουρίδης

10:45 – 11:00

«Έξυπνα μηχανήματα αιμοκάθαρσης: Βελτιώνοντας την ασφάλεια του ασθενούς και την αποδοτικότητα του νοσηλευτή»

Ομιλήτρια: Χ. Γουγουλιά

11:00 – 11:15

Σχόλια – Συζήτηση

11:15 – 12:00

Διάλειμμα – Καφές

Διάλεξη

Προεδρείο: Μ. Φακή – Τ. Αβδημιώτη

12:00 – 12:30

«Σύγχρονες Τεχνικές στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ομιλήτρια: Μ. Σαρίδη

2ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Ενδυνάμωση Νοσηλευτών, Ποιότητα Φροντίδας και Συστήματα Υγείας»

Προεδρείο: Γ. Ασημακοπούλου – Ε. Πράππα

12:30 – 12:45

«Ο ρόλος του νοσηλευτή στα DRG»

Ομιλήτρια: Α. Κοσμοπούλου

12:45 – 13:00

«Ενδυναμωμένοι νοσηλευτές, ασφαλέστερη φροντίδα. Η συμβολή των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων στην ποιότητα υγείας»

Ομιλήτρια: Α. Μπαμπατζιάνη

13:00 – 13:15

«Η χρήση ψηφιακών συστημάτων στην οδοντιατρική ειδική φροντίδα»

Ομιλήτρια: Α. Πασσά

13:15 – 13:30

Σχόλια – Συζήτηση

Ομιλία Λήξης

Προεδρείο: Ε. Γεωργίου – Ε. Κιτσούλη

13:30 – 14:00

«Αόρατη Δύναμη: Νοσηλευτική, Πολιτική και ο Αγώνας για Αναγνώριση στην Ελληνική Υγειονομική Περίθαλψη»Ομιλητής: Ε. Φραδέλος

14:00 – 14:15

Σχόλια – Συζήτηση

14:15 – 14:30

Συμπεράσματα – Λήξη Ημερίδας

*Η Ημερίδα είναι υπό την αιγίδα της ΕΝΕ και μοριοδοτείται με 4 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση της ημερίδας θα είναι δυνατή και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας

LarissaLive.gr