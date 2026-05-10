Λάρισα

Hμερίδα στο ΓΝΛ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, με τίτλο: «Από την Κλινική Πράξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Νοσηλευτικής»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, από τις 09:00 έως τις 14:30.

Πρόγραμμα Ημερίδας

  • 08:30 – 09:00
    Προσέλευση – Εγγραφές
  • 09:00 – 09:30
    Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια Ομιλία

Προεδρείο: Β. Ζήση – Μ. Μάνη

  • 09:30 – 10:00
    «Οι νοσηλευτές μας. Το μέλλον μας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές»
    Ομιλήτρια: Χ. Σαρακατσιάνου

1ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία στη Νοσηλευτική Πράξη»

Προεδρείο: Ε. Γκόντρια – Χ. Γκιπάτα

  • 10:00 – 10:15
    «Ψηφιακός μετασχηματισμός στη νοσηλευτική»
    Ομιλήτρια: Μ. Γκιτέρσου
  • 10:15 – 10:30
    «Η εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων καταγραφής στη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών ΜΕΘ»
    Ομιλήτρια: Χ. Ευθυμίου
  • 10:30 – 10:45
    «Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ενδυνάμωση του νοσηλευτικού προσωπικού»
    Ομιλητής: Σ. Κουτσουρίδης
  • 10:45 – 11:00
    «Έξυπνα μηχανήματα αιμοκάθαρσης: Βελτιώνοντας την ασφάλεια του ασθενούς και την αποδοτικότητα του νοσηλευτή»
    Ομιλήτρια: Χ. Γουγουλιά
  • 11:00 – 11:15
    Σχόλια – Συζήτηση
  • 11:15 – 12:00
    Διάλειμμα – Καφές

Διάλεξη

Προεδρείο: Μ. Φακή – Τ. Αβδημιώτη

  • 12:00 – 12:30
    «Σύγχρονες Τεχνικές στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»
    Ομιλήτρια: Μ. Σαρίδη

2ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Ενδυνάμωση Νοσηλευτών, Ποιότητα Φροντίδας και Συστήματα Υγείας»

Προεδρείο: Γ. Ασημακοπούλου – Ε. Πράππα

  • 12:30 – 12:45
    «Ο ρόλος του νοσηλευτή στα DRG»
    Ομιλήτρια: Α. Κοσμοπούλου
  • 12:45 – 13:00
    «Ενδυναμωμένοι νοσηλευτές, ασφαλέστερη φροντίδα. Η συμβολή των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων στην ποιότητα υγείας»
    Ομιλήτρια: Α. Μπαμπατζιάνη
  • 13:00 – 13:15
    «Η χρήση ψηφιακών συστημάτων στην οδοντιατρική ειδική φροντίδα»
    Ομιλήτρια: Α. Πασσά
  • 13:15 – 13:30
    Σχόλια – Συζήτηση

Ομιλία Λήξης

Προεδρείο: Ε. Γεωργίου – Ε. Κιτσούλη

  • 13:30 – 14:00
    «Αόρατη Δύναμη: Νοσηλευτική, Πολιτική και ο Αγώνας για Αναγνώριση στην Ελληνική Υγειονομική Περίθαλψη»Ομιλητής: Ε. Φραδέλος
  • 14:00 – 14:15
    Σχόλια – Συζήτηση
  • 14:15 – 14:30
    Συμπεράσματα – Λήξη Ημερίδας

*Η Ημερίδα είναι υπό την αιγίδα της ΕΝΕ και μοριοδοτείται με 4 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση της ημερίδας θα είναι δυνατή και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας

LarissaLive.gr

