H απάντηση του Αnimus στην απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Mετά την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να προχωρήσει σε ανάκληση χώρων νοσηλείας στο Κέντρο Αποκατάστασης Animus, η εταιρεία απαντώντας αναφέρει τα εξής:

“Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ανακλήθηκε η άδεια αύξησης κλινών στο Κέντρο Αποκατάστασης ANIMUS, άδεια που είχε χορηγηθεί μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους το καλοκαίρι του 2024.

Ο κ. Περιφερειάρχης που προφανώς είναι υπερήφανος για την σπουδαία ελεγκτική δραστηριότητα των υφισταμένων του, που οδήγησε στο μακελειό της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», πίστεψε ότι μπορεί να πιέσει τον Όμιλο Επιχειρήσεων που λειτουργεί στο χώρο της υγείας με Κέντρα Αποκατάστασης μεταξύ άλλων, ώστε να πάψει να του ασκεί έντονη κριτική δια των δημοσιογραφικών του οργάνων, καθώς ο ίδιος όμιλος διαθέτει και δημοσιογραφικό οργανισμό.

Η ασκούμενη από τον Όμιλο δημοσιογραφική δραστηριότητα είναι ακηδεμόνευτη και ανεξάρτητη.

Ο κ. Κουρέτας είναι γελασμένος.

Η απόφασή του είναι μνημείο σφαγιασμού του δικαίου και αποτελεί την άμυνά του σε σειρά μηνύσεων που έχει υποβληθεί τόσο εναντίον του, όσο και εναντίον στελεχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ασκούν διατεταγμένη δραστηριότητα, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του ανταγωνισμού άλλων Κέντρων Αποκατάστασης με τρόπο αθέμιτο.

Τον περιμένουμε στα δικαστήρια προσβλέποντες με απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη”.