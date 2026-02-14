H γωνιά της Ρενέ μοιάζει με μικρό σκηνικό Αγίου Βαλεντίνου

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι πάντα μια καλή αφορμή, όχι για να «αγοράσουμε κάτι», αλλά για να θυμηθούμε ότι η αγάπη θέλει και λέξεις και χειρονομίες. Θέλει ένα «σ’ αγαπάω» που να μη μένει μόνο στο μήνυμα στο κινητό, αλλά να χωρά σε μια κούπα, σε ένα σημειωματάριο, σε ένα μικρό μαγνητάκι στο ψυγείο. Στην αλυσίδα καταστημάτων Nakas Book House, η αγάπη φέτος δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι και αισθητική, είναι και brand: έχει το όνομα της Ρενέ Στυλιαρά.

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτίδη

Η Ρενέ έχει χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο από λέξεις, χρώματα και μικρά αντικείμενα που γεννήθηκαν για να προκαλούν χαμόγελο. Βιβλία, ημερολόγια, κούπες, τσάντες, μαγνήτες, σελιδοδείκτες, σημειωματάρια, στυλό, κρασιά και σοκολατάκια: όλα με τη δική της χαρακτηριστική γραμμή. Δεν είναι «προϊόντα» στο κενό, είναι αφορμές για να πεις κάτι πιο τρυφερό, λίγο πιο συγκεκριμένο, λίγο πιο «εσύ».

Στα Nakas Book House, η γωνιά της Ρενέ μοιάζει με μικρό σκηνικό Αγίου Βαλεντίνου. Κούπες και θερμός με λόγια αγάπης που υπόσχονται να κρατήσουν ζεστό όχι μόνο τον καφέ αλλά και την καθημερινή σου διάθεση. Υφασμάτινες τσάντες και τσάντες πλάτης -όπως εκείνη με την «Παράξενη Κοπέλα». για όσους θέλουν να κουβαλούν πάνω τους λίγο από τον χιουμοριστικό, τρυφερό της κόσμο. Παγούρια και κούπες θερμός για όσους είναι διαρκώς στον δρόμο, αλλά δεν παραιτούνται από την ανάγκη για μικρές, όμορφες λεπτομέρειες.

Γύρω τους, ένας ολόκληρος μικρόκοσμος γραφικής ύλης: σημειωματάρια και σετ γραφικής ύλης, στυλό και μολύβια με φράσεις που δεν μιλούν μόνο για λίστες και υποχρεώσεις, αλλά και για όνειρα, στόχους, μικρές καθημερινές νίκες. Μαγνητικοί σελιδοδείκτες και κλασικοί σελιδοδείκτες για όσους δεν ανέχονται διπλωμένες γωνίες στις σελίδες τους. Κασετίνες, γόμες, στρογγυλοί μαγνήτες, pins και κονκάρδες, για να «ντύσεις» γραφείο, τσάντα, τετράδιο και μπουφάν με μικρές δόσεις εξομολογητικής, παιχνιδιάρικης τρυφερότητας. Ακόμη και μια ανάποδη ομπρέλα βροχής με σχέδια της Ρενέ, για να σου θυμίζει ότι και οι μουντές μέρες σηκώνουν λίγο χρώμα.

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι τα ημερολόγια: ιδίως το ημερολόγιο 2026 και το «Εκείνη». Διαλέγοντας ένα ημερολόγιο της Ρενέ δεν παίρνεις μόνο ένα εργαλείο οργάνωσης. Παίρνεις μια καθημερινή υπενθύμιση ότι η ζωή δεν είναι μόνο δουλειές, αλλά και στιγμές που αξίζει να καταγράφεις: αποφάσεις, ανατροπές, μικρές πράξεις φροντίδας τους εαυτού σου. Κάθε σελίδα γίνεται αφορμή για να ρωτήσεις τον εαυτό σου «πώς είμαι σήμερα;» και να απαντήσεις με λίγο περισσότερη ειλικρίνεια.

Κι εκεί που νομίζεις ότι η αγάπη της Ρενέ εξαντλείται σε χαρτί και μελάνι, πέφτεις πάνω στα κρασιά και τα σοκολατάκια με τις ετικέτες της. Μπουκάλια κρασιού με σχέδια και μηνύματα που κάνουν το κλασικό «θα φέρω ένα κρασί» πιο προσωπικό. Σοκολατάκια σε συσκευασίες διακοσμημένες με τα έργα της, για να συνοδεύσουν ένα βιβλίο, ένα γράμμα, ένα χειρόγραφο σημείωμα. Είναι τα δώρα που δεν λένε «σου πήρα κάτι γιατί έπρεπε», αλλά «σε σκέφτηκα και ήθελα αυτό το κάτι να σου μοιάζει».

Η γκάμα ολοκληρώνεται με καθρεφτάκια, μικρά σε μέγεθος αλλά μεγάλα σε συμβολισμό γιατί το να κοιτάζεσαι και να σου χαμογελάς είναι κι αυτό μια πράξη αγάπης. Με σετ γραφικής ύλης για μαθητές, φοιτητές ή ανθρώπους του γραφείου που θέλουν να έχουν στο γραφείο τους κάτι παραπάνω από τα τυπικά. Με τσάντες, κασετίνες και παγούρια που φτιάχνουν μικρά, ολοκληρωμένα σετ δώρου, έτοιμα να μπουν σε μια χάρτινη σακούλα και να αλλάξουν χέρια.

Αν κάτι κάνει τη σειρά της Ρενέ στα Nakas Book House να ξεχωρίζει ως πρόταση για τον Άγιο Βαλεντίνο, είναι ότι δεν απευθύνεται μόνο στα ζευγάρια. Μπορείς να πάρεις ένα σημειωματάριο και ένα στυλό για εσένα, μια τσάντα για τη φίλη σου, ένα ημερολόγιο 2026 για τη μητέρα σου, μια κούπα για τον άνθρωπο που πίνετε μαζί καφέ στο διάλειμμα, ένα μπουκάλι κρασί για εκείνον που στάθηκε δίπλα σου σε μια δύσκολη χρονιά. Η αγάπη εδώ δεν περιορίζεται σε «καρδούλες», απλώνεται σε όλες τις σχέσεις που μας κρατούν όρθιους.

Φεύγοντας από το Nakas Book House στο Fashion City στη Λάρισα, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η εικόνα των προϊόντων. Είναι η αίσθηση ότι μπορείς να φτιάξεις δώρα που δεν είναι απλώς «γλυκούλικα», αλλά έχουν άποψη και συνέπεια. Δώρα που συνδυάζουν τη γραφή, την εικόνα, τη χρηστικότητα και το συναίσθημα. Γιατί η αγάπη, ειδικά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται μικρά, προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα που να λένε με την παρουσία τους αυτό που ίσως δυσκολεύεσαι να πεις με λόγια.

Και φέτος, αυτά τα αντικείμενα έχουν όνομα, έχουν ύφος και έχουν σπίτι: τη Ρενέ Στυλιαρά και τα Nakas Book House.