H ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αγιάς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Την πρωτοχρονιάτικη πίτας της έκοψε η ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγιάς, σε μια κατάμεστη αίθουσα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026.

Η συμμετοχή των μελών, των φίλων και των προσκεκλημένων συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας το πνεύμα ενότητας, συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της ΔΗΜ.Τ.Ο Αγιάς.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ. κ. Ηλίας Σουφλιάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Καπετάνος, οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Θανάσης Παιδής και Χρήστος Χατζησαλάτας.

Παρευρέθηκαν επίσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Σοφολόγης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγιάς κ.κ. Δημήτριος Κορδίλας, Πέτρος Μπαρμπέρης, Δημήτριος Γουργιώτης, Αθανάσιος Ολύμπιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δημου Λαρισαίων κ. Ηρακλής Γερογιώκας, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα. Βασιλική Ζιάκα, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας κα. Ελένη Ξυνοπούλου, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Τεμπών κ. Μιχαήλ Ρούπας, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Αγιάς κ.κ. Παρασκευή Καψάσκη, Κωνσταντίνος Χουτζιούμης, Απόστολος Γαλάνης, καθώς και μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας και της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας.

Ο πρόεδρος, κ. Γιώργος Γουργιώτης, και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγιάς εύχονται σε όλους υγεία, πρόοδο και δημιουργική χρονιά με επιτυχία στους κοινούς στόχους και όραμα για το μέλλον.