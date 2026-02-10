H ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Τεμπών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Τεμπών, σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Βουλευτής Λάρισας κ. Χρήστος Καπετάνος.

Ευχές για τη νέα χρονιά απέστειλε ο Γραμματέας του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέλιος Κονταδάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας κ. Ηλίας Σουφλιάς, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας κ. Ελένη Ξυνοπούλου, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγιάς κ. Γιώργος Γουργιώτης, ο Προεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κιλελέρ κ. Βασίλης Σούρλας, ο πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Θανάσης Παιδής, μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας και της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών κ. Μιχάλης Λίταινας, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τεμπών κ.κ. Θανάσης Καραναστάσης, Νίκος Μητσογιάννης, Παναγιώτης Γκατζόγιας, Γιώργος Νικολάου, Γιώργος Σολωμός, ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Σοφολόγης και πλήθος μελών και φίλων της Νεοδημοκρατικής παράταξης.