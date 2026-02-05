H διοίκηση της Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. στην Ελασσόνα

Την Τρίτη 03/02/2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. πραγματοποίησε επίσκεψη γνωριμίας και ενημέρωσης με λογιστές – φοροτεχνικούς στην Ελασσόνα.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ουσιαστική ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα και τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, αλλά και με γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους νέους συναδέλφους, που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες επαγγελματικές προκλήσεις. Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. δήλωσαν παρόντες, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους προς όλους τους συναδέλφους.

Η συνάντηση διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για διάλογο, συνεργασία και συλλογική δράση.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν, καθώς και τους παλαιότερους που στηρίζουν και καθοδηγούν τους νεότερους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον συνάδελφο Αστέριο Κατσάρα για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. συνεχίζει δυναμικά τις επαφές της με συναδέλφους σε όλο τον νομό, με επόμενους σταθμούς τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα, ενισχύοντας τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και τη συναδελφική αλληλεγγύη.