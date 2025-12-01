H εκδήλωση του ΣΘΕΒ για τον “τεχνολογικό μετασχηματισμό στα logistics”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την RMR IKE, με θέμα: «Τεχνολογικός μετασχηματισμός στα logistics: Προκλήσεις και σύγχρονες λύσεις για επιχειρήσεις και εργαζόμενους», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε επαγγελματίες του κλάδου των logistics, στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτές και συμβούλους, εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, φοιτητές και αποφοίτους με ενδιαφέρον για τον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας και η ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων αλλά και πρακτικά εργαλεία και λύσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενισχυθεί ο διάλογος γύρω από το μέλλον των logistics, να παρουσιαστούν οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να δοθεί χώρος για ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ επαγγελματιών και ειδικών.