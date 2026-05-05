H Εναλλακτική σκηνή ανεβάζει στο Κώστας Τσιάνος «Το βάρος της Πεταλούδας», σε σκηνοθεσία Άκυ Μητσούλη

Στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος στρέφεται το ενδιαφέρον των φίλων του θεάτρου, καθώς η Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει την παράσταση «Το βάρος της Πεταλούδας», βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Erri De Luca, σε σκηνοθεσία του Άκυ Μητσούλης.

Η παράσταση παρουσιάστηκε επίσημα στο κοινό μέσα από συνέντευξη Τύπου, όπου οι συντελεστές ανέδειξαν τη φιλοσοφική και συμβολική διάσταση του έργου. Το «παρών» έδωσαν η πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου Ελένη Σιαματά-Μπούτλα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Τάτσης και ο σκηνοθέτης της παράστασης Άκυς Μητσούλης, ενώ συμμετείχαν και ηθοποιοί της παραγωγής, οι οποίοι μίλησαν για τη σκηνική προσέγγιση και τις απαιτήσεις του εγχειρήματος.

Όπως τονίστηκε, πρόκειται για μια παράσταση με έντονα υπαρξιακά στοιχεία, που μεταφέρει στη σκηνή τη διαχρονική σύγκρουση ανθρώπου και φύσης, μέσα από την αλληγορική αντιπαράθεση ενός κυνηγού με ένα αγριόγιδο. Η σκηνοθετική γραμμή δίνει έμφαση στη λιτότητα, τη σωματικότητα και την ατμόσφαιρα, επιχειρώντας να αναδείξει το βαθύτερο νόημα του κειμένου του Erri De Luca.

Η νέα αυτή παραγωγή εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό της Εναλλακτικής Σκηνής, με στόχο την παρουσίαση έργων που συνδυάζουν καλλιτεχνική τόλμη και στοχασμό, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Το έργο

Στα απόκρημνα βουνά, ένας γηραιός βασιλιάς των αγριόγιδων και ένας μοναχικός κυνηγός βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους. Δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης.

Η αναμέτρησή του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι μοιραία.

Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει.

Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα, γίνεται σύμβολο ως το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο.

Η παράσταση

Ένα βαθύτατα ανθρωπιστικό θέμα που δημιουργεί στην θεατρική μεταφορά μια γέφυρα ανάμεσα στην λογοτεχνία και τον ποιητικό λόγο αναδεικνύοντας την συνάντηση δυο κόσμων, τόπων περισυλλογής και υπέρβασης! Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής, αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του.

Η σκηνική μεταφορά του έργου επιλέγει τη λιτότητα και τη συγκέντρωση. Η σκηνή μετατρέπεται σε τοπίο εσωτερικής διαδρομής, όπου η σιωπή, η κίνηση και ο λόγος συνυπάρχουν δημιουργώντας ένα περιβάλλον αγωνιώδους επιβίωσης. Χωρίς εξωτερικούς εντυπωσιασμούς η αφήγηση αποκτά χαρακτήρα σχεδόν μυθικό — μια σύγχρονη παραβολή που συνομιλεί με τον τραγικό λόγο.

ΓΙΑΤΙ: Η ομορφιά είναι το ελάχιστο βάρος που καθορίζει τον «κόσμο» Ο.Ι.Τ.

