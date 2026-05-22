H επιστήμη της πληροφορικής και της βιοπληροφορικής στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού, για την επιστήμη της πληροφορικής και της βιοπληροφορικής πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου με επιτυχία, από τον ερευνητή και διδάσκοντα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννη Ταμπόση, για τους μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Πληροφορικής, καθώς και σε μαθητές της Α’ τάξης που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τον Τομέα Πληροφορικής.

Η ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού είχε θέμα: «Η επιστήμη της Πληροφορικής και της Βιοπληροφορικής» και ο κος Ταμπόσης Ιωάννης, αρχικά, ενημέρωσε τους μαθητές για τις προκλήσεις και το μέλλον της επιστήμης της Πληροφορικής και της Βιοπληροφορικής, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τον επαγγελματικό προσανατολισμό, με βάση τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική.

Συντονιστές της δράσης ήταν οι καθηγητές Πληροφορικής του σχολείου, οι οποίοι μετά το τέλος της παρουσίασης, ανέφεραν σχετικά: «Ευχαριστούμε θερμά για την ενδελεχή ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κι ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας».